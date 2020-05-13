О чем Сечин попросил Путина при личной встрече

Владимир Путин обсудил с Игорем Сечиным предложения по поддержке нефтяной отрасли. Они провели личную встречу в рабочем кабинете главы государства в Ново-Огарево, при том, что в последние полтора месяца президент из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в основном общается с коллегами в режиме видеоконференции.

«Роснефть» в прошлом году стала крупнейшим налогоплательщиком, в том числе, сформировав на 18 процентов доходную часть бюджета, отметил на встрече Сечин. Деятельность компании поддерживает корпоративную экосистему в 2,5 млн человек. Это и подрядчики, и производители оборудования, и сервисные компании. Инвестпрограмма составила порядка 950 млрд рублей в прошлом году. В этом году инвестиций будет на 200 млрд меньше.

Ключевая вещь, где крайне необходима помощь государства, — это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, к доступности оборотных средств, считает Сечин.

Также Сечин попросил перенести налоговые платежи на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой. И еще назвал другой ключевой вопрос — приведение в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке.