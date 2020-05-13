Клерк.Ру

Возраст продажи алкоголя могут повысить до 21 года. Все из-за самоизоляции

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Россияне в «самоизоляции» стали чаще умирать от алкоголя, Минздрав предлагает повысить возраст продажи до 21 года.

Проект соответствующих поправок размещен на портале общественного обсуждения. Текст проекта можно скачать во вложении.

Из пояснительной записки:

«Многие страны мира пошли по пути увеличения возраста, до достижения которого национальным законодательством запрещена продажа алкоголя.

Такие ограничения введены в

  • Казахстане (21 год),
  • Финляндии (крепкий алкоголь – 20 лет),
  • Норвегии (крепкий алкоголь -20 лет),
  • Швеции (крепкий алкоголь – 20 лет),
  • Исландии (20 лет),
  • Японии (20 лет),
  • Южной Корее (19 лет),
  • США (21 год),
  • Канаде (до 19 лет),
  • Индии (до 25 лет в зависимости от штата),
  • Литве (20 лет),
  • Египте (крепкие напитки – 21 год),
  • Индонезии (21 год),
  • Парагвае (20 лет),
  • Фиджи ‎(21 год),
  • Микронезии (21 год)

и ряде других государств».

Правда, не совсем понятно, как повышение возраста продажи алкоголя повлияет на смертность. Это не такой запрет, который нельзя будет при желании обойти.

 

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