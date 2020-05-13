Возраст продажи алкоголя могут повысить до 21 года. Все из-за самоизоляции

Россияне в «самоизоляции» стали чаще умирать от алкоголя, Минздрав предлагает повысить возраст продажи до 21 года.
Проект соответствующих поправок размещен на портале общественного обсуждения. Текст проекта можно скачать во вложении.
Из пояснительной записки:
«Многие страны мира пошли по пути увеличения возраста, до достижения которого национальным законодательством запрещена продажа алкоголя.
Такие ограничения введены в
- Казахстане (21 год),
- Финляндии (крепкий алкоголь – 20 лет),
- Норвегии (крепкий алкоголь -20 лет),
- Швеции (крепкий алкоголь – 20 лет),
- Исландии (20 лет),
- Японии (20 лет),
- Южной Корее (19 лет),
- США (21 год),
- Канаде (до 19 лет),
- Индии (до 25 лет в зависимости от штата),
- Литве (20 лет),
- Египте (крепкие напитки – 21 год),
- Индонезии (21 год),
- Парагвае (20 лет),
- Фиджи (21 год),
- Микронезии (21 год)
и ряде других государств».
Правда, не совсем понятно, как повышение возраста продажи алкоголя повлияет на смертность. Это не такой запрет, который нельзя будет при желании обойти.