Мишустин скоро поправится. Так считает глава Минздрава

Мишустин идет на поправку, надеемся, что на следующей неделе он будет на рабочем месте – глава Минздрава Мурашко.

Сегодня он уже провел совещание по социально-экономическим вопросам, через онлайн-конференцию из больницы.

Еще 6 мая о его скорейшем выздоровлении говорил Путин.

«Хочу передать самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина, он идет на поправку, там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается. Мы с ним каждый день на связи, он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений, в общем пожелаем ему скорейшего выздоровления», – сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы (цитата по «РИА Новости»)