Мишустин провел совещание в режиме онлайн. Самое главное в тезисах

Премьер удаленно провел совещание по социально-экономической обстановке. Приводим тезисно самое важное.

Новый пакет поддержки граждан и экономики, анонсированный в понедельник президентом, станет самым дорогим из принятых на данный момент.

Более 2 миллионов заявлений на выплату 10 тысяч рублей на ребёнка было подано за прошедшие сутки.

Также Мишустин обратил внимание на то, что надо сделать все возможное, чтобы труд и риск медиков были оплачены вовремя.

Регионы должны сразу доводить средства на выплаты до медперсонала, не надо ждать даты зарплаты.

Мишустин заявил о задержке выплат врачам в регионах:

Из выделенных 27 млрд руб выплачено лишь 4,5 млрд. На Чукотке и Магадане даже не приступили к выплатам.

Также было сказано и по новым выплатам семьям с детьми:

Использованы материалы телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти».