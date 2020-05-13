Минобрнауки предлагает провести ЕГЭ дистанционно

Минобрнауки считает целесообразным провести ЕГЭ дистанционно в условиях коронавируса, сообщает РИА Новости.
«В условиях сохранения текущей эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в период проведения единого государственного экзамена в целях препятствия ее дальнейшему распространению, Минобрнауки России считает целесообразным предусмотреть возможность его проведения в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами», — говорится в письме замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева.
Ранее Минпросвещения объявило об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ из-за коронавируса.