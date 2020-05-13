Сбербанк продлевает срок действия карт. Но операции будут ограничены

Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта текущего года, сообщает пресс-служба банка.

С 13 мая по картам, срок действия которых истек в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка. Остальные операции по таким картам недоступны.

Также, как и ранее, клиентам будет доступен сервис активации перевыпущенной дебетовой карты в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Для того, чтобы активировать свою карту нужно выбрать в меню Сбербанк Онлайн требующую активации карту, затем пункт «Активировать карту» и следовать дальнейшим инструкциям.

После активации перевыпущенной карты, все операции по ней станут доступны, при этом карта с истекшим сроком действия работать не будет. Забрать новую карту в офисе банка клиент может позже - Сбербанк увеличил срок хранения карт до 4-х мес. с момента ее доставки в офис, чтобы у клиента было больше времени на получение пластика.