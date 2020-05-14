Автоконцернам перенесли уплату утилизационного сбора до конца года

Правительство РФ перенесло оплату утилизационного сбора крупнейшими автопроизводителями за I и II кварталы до конца 2020 года. Постановление от 12.05.2020 № 659 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«За I и II кварталы крупнейший производитель, осуществляющий производство колесных транспортных средств и прицепов к ним согласно заключенному с Министерством промышленности и торговли РФ специальному инвестиционному контракту <...>, а также его аффилированные лица, признанные крупнейшими производителями, осуществляют уплату утилизационного сбора не позднее 1 декабря 2020 года», — говорится в тексте постановления.

Минпромторг обязан предоставить в ФНС и Минфин в 10-дневный срок список производителей, а потом ежемесячно направлять в Минфин суммы начисленного утилизационного сбора.