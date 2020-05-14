Клерк.Ру

С 1 июля в банках будет новый порядок кассовых операций с иностранной валютой

С 1 июля 2020  будет применяться новый порядок ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в банках.

Указание от 30.01.2020 N 5396-У зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2020 № 58200.

Эти указанием, в частности, регулируется:

  • прием от клиентов наличной иностранной валюты для зачисления на их банковские счета, их счета по вкладам (депозитам);
  • выдача наличной иностранной валюты клиентам со списанием сумм выданной наличной иностранной валюты с их банковских счетов, с их счетов по вкладам (депозитам);
  • пересчет наличной иностранной валюты.
При ведении кассовых операций предусматривается возможность формирования документов в электронном виде и применение электронного документооборота.

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