С 1 июля в банках будет новый порядок кассовых операций с иностранной валютой

С 1 июля 2020 будет применяться новый порядок ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в банках.
Указание от 30.01.2020 N 5396-У зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2020 № 58200.
Эти указанием, в частности, регулируется:
- прием от клиентов наличной иностранной валюты для зачисления на их банковские счета, их счета по вкладам (депозитам);
- выдача наличной иностранной валюты клиентам со списанием сумм выданной наличной иностранной валюты с их банковских счетов, с их счетов по вкладам (депозитам);
- пересчет наличной иностранной валюты.