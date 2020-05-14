Дистанции, дезинфекция, разным классам не общаться. Роспотребнадзор выпустил рекомендации для школ

Роспотребнадзор выложил на своем сайте по организации работы образовательных организаций. Мы решили привести их здесь.
- Перед открытием организации провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
- Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение (групповую), организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом (группой) помещении. Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок.
- По возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе (группе).
- Исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) в одну группу продленного дня, не допускать формирование «вечерних дежурных» групп.
- Исключить проведение массовых мероприятий. 6
- Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание, исключив скопление детей и их родителей (законных представителей) при проведении «утреннего фильтра».
- Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
- Пересмотреть режим работы организации, в т.ч. расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов (групп).
- Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и воспитанников с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.
- С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале.
- Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.
- Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.
- Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие детей.
- Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
- Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима.
- Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).
- Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов.
- Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
- Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками.
Сами рекомендации можно скачать из вложения. Все очень логично и красиво.
Далее рекомендации по проведению экзаменов, их мы не будем приводить, они похожи на уже указанные.Но возникает ряд вопросов:
- Бесконтактный термометр стоит порядка 5 тысяч рублей в среднем. Для быстрого замера всей массы учащихся их понадобится не один и не два. Опять родителям деньги сдавать?
- Постоянная дезинфекция – это огромное количество моющих средств и антисептиков. Школам для этого выделят средства? Или снова родителям сдавать?
- Для постоянной дезинфекции понадобится дополнительный персонал. Одна-две технички с этим физически не справятся.
- Разобщение классов – это хорошо. Но в пределах класса они все равно будут общаться. Да и друг с другом – на входе, у раздевалок, в столовой, вне школы.
- Особенно зацепила фраза «по возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе (группе)». Куда их девать? дробить классы на более мелкие подклассы? А помещений хватит?