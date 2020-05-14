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Дистанции, дезинфекция, разным классам не общаться. Роспотребнадзор выпустил рекомендации для школ

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Роспотребнадзор выложил на своем сайте по организации работы образовательных организаций.  Мы решили привести их здесь.

  1. Перед открытием организации провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
  2. Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение (групповую), организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом (группой) помещении. Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок.
  3. По возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе (группе).
  4. Исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) в одну группу продленного дня, не допускать формирование «вечерних дежурных» групп.
  5. Исключить проведение массовых мероприятий. 6
  6. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание, исключив скопление детей и их родителей (законных представителей) при проведении «утреннего фильтра».
  7. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
  8. Пересмотреть режим работы организации, в т.ч. расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов (групп).
  9. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и воспитанников с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.
  10. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале.
  11. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.
  12. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.
  13. Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие детей.
  14. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
  15. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима. 
  16. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).
  17. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов.
  18. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
  19. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками.
И напоследок, вот такая инфографика:

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инфо

Сами рекомендации можно скачать из вложения. Все очень логично и красиво.

Далее рекомендации по проведению экзаменов, их мы не будем приводить, они похожи на уже указанные.

Но возникает ряд вопросов:

  • Бесконтактный термометр стоит порядка 5 тысяч рублей в среднем. Для быстрого замера всей массы учащихся их понадобится не один и не два. Опять родителям деньги сдавать?
  • Постоянная дезинфекция – это огромное количество моющих средств и антисептиков. Школам для этого выделят средства? Или снова родителям сдавать?
  • Для постоянной дезинфекции понадобится дополнительный персонал. Одна-две технички с этим физически не справятся.
  • Разобщение классов – это хорошо. Но в пределах класса они все равно будут общаться. Да и друг с другом – на входе, у раздевалок, в столовой, вне школы.
  • Особенно зацепила фраза «по возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе (группе)». Куда их девать? дробить классы на более мелкие подклассы? А помещений хватит?
В общем, осилят ли школы такие предписания? Может, стоит заняться разработкой более эффективного удаленного обучения?

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