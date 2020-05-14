Депутат просит Путина проверить систему цифровых пропусков. Он считает ее неконституционной

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к Путину, как к председателю Совбеза с просьбой проверить введенную в Москве систему электронных пропусков.

Депутат считает, что руководитель главного контрольного управления (Главконтроль) Москвы Евгений Данчиков возразил Верховного суду, сообщив о том, что МВД и столичные власти заключили специальное соглашение, согласно которому московские полицейские применяют нормы местного, а не федерального кодекса об административных правонарушениях.

«Это не просто вызов всей федеральной власти. Это планомерное волюнтаристские действия по установлению особого статуса Москвы в системе государственного строя России», – написал в письме Лысаков.

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Также он утверждает, что штрафовать по действующим нормам ч. 2 ст. 6.2 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) можно только лиц, которым в обязательном порядке предписано находиться в самоизоляции. К примеру, приехавшим из-за рубежа и контактировавщими м ними лицами.

«И ч.1 ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), которая предусматривает предупреждение или штраф от 1 тыс. до 30 тыс. руб. по решению судов — это в отношении граждан, которые нарушили местные правила. Исключительно только по этим двум статьям можно привлекать к ответственности. Они не предусматривают вынесение штрафов с помощью камер с автоматической фото- и видеофиксацией», – заявил он.

Возмутил его и упрощенный порядок привлечения к административной ответственности.

«Мы видим, что Москва и область высылают штрафы в упрощенном порядке. По-другому, как совершенно незаконной коммерциализацией московского пространства, я назвать это не могу», – добавил депутат.

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Кроме того, депутат считает «крайне настораживающим» то, что сотрудников силового блока вынудили поделиться персональной служебной информацией о должностях, ИНН и удостоверениях.

«У нас нет никаких гарантий, что эта информация не ушла за пределы России. По моим данным, обработка данных происходит в стране НАТО, в Эстонии, и возвращается в ДИТ. Совершенно беспрецедентная ситуация с возможной утечкой информации, касающейся ограниченного круга лиц», – заключил Лысаков.