ФНС начала отправку субсидий в размере МРОТ

Первые 77 тысяч заявлений о получении субсидии в размере МРОТ на каждого сотрудника направлены в Федеральное казначейство 12 мая. Об это сообщается на сайте ФНС.

Всего с 1 мая за субсидиями обратились 307 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, из них соответствуют всем критериям 227 тысяч заявлений. Пока заявление подали только 18% от общего числа организаций и индивидуальных предпринимателей, которые, по данным Налоговой службы, имеют право на такую поддержку.