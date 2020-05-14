Первый пошел: бизнес начал получать субсидии на работников

В «Красном уголке бухгалтера» поделились радостной новостью: бизнес начал получать субсидии в размере МРОТ на работников. Вот такое сообщение появилось вчера вечером от бухгалтера из Подмосковья:

«Чудеса нашего городка:вчера отправила заявление на субсидию, сегодня деньги на счет пришли»

Все прямо в шоке от скорости работы чиновников. Правда, пока получивших субсидию единицы и речь пока только об ИП без работников (им положена эта субсидия на самих себя).

Но теперь бухгалтеров начинает мучить вопрос — как учесть эту бюджетную субсидию и расходы за счет неё. Впрочем, по одному вопросу ФНС уже высказалась: С затрат, которые компенсировала «коронавирусная» субсидия, НДС восстанавливать не надо.