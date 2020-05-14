Женщины более образованы. Но зарплата больше у мужчин

Женщины зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины с такой же квалификацией.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ при поддержке Google и Совета Евразийского женского форума.

При этом отмечается, что женщины занимаются саморазвитием и уделяют образованию больше внимания, чем мужчины: 36% занятых в экономике женщин имеют высшее образование, у мужчин этот показатель равен 28%. Таким образом, высококвалифицированных специалистов-женщин значительно больше, чем мужчин (63% и 37% соответственно).

По данным Росстата, сегодня в России 78,8 миллионов женщин или 54% населения. Однако они слабее мужчин вовлечены в экономику страны: уровень занятости среди трудоспособных женщин составляет 60%, среди мужчин — 72%.

Около 40% россиян согласны, что построить карьеру и получить повышение проще мужчинам, и только 6% считают, что женщинам. 24% россиян согласны с тем, что женщины хуже справляются с руководящими должностями, и эту точку зрения разделяют в том числе 17% женщин.

При этом в России одна из самых высоких в мире доля женщин-руководителей — 41%.