Как чувствует себя бизнес, когда ограничения постепенно снимают? Интересная статистика

С 12 мая отменен общий режим ограничений. Но регионы сами пока вправе устанавливать или отменять ограничения, в зависимости от ситуации. Как чувствует себя бизнес?

Аскар Рахимбердиев, компания «МойСклад», поделился на странице в Facebook новой статистикой:

«Как себя чувствует небольшая розница? Ее переложили из морозилки на нижнюю полку холодильника. Размораживается, но не очень быстро, в основном за счет регионов (на графике период с 29 февраля по 13 мая)»

Как видим из графика, волнообразно, но потихоньку наблюдается рост.

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Отдельно он разместил огромную таблицу по разным регионам , со сроками и параметрами выхода из ограничений.

В ней текущие сроки окончания режима самоизоляции для каждого региона, информация о пропускном режиме и о том, когда и при каких условиях могут открыться магазины и другие объекты торговли и сферы услуг.

Приведем малую часть для примера:

Регион Режим самоизоляции Пропускной режим Снятие карантина и ограничений для бизнеса Москва Продлен до 31 мая Да (только для передвижения на транспорте) Работают продуктовая розница, аптеки, зоомагазины, доставка, салоны связи, магазины c товарами первой необходимости, нестационарные точки в метро. С 12 мая разрешено открыться только промышленности и стройкам. Продолжает действовать запрет на работу общепита (кроме обслуживания навынос и доставки). Нельзя открываться магазинам одежды и обуви, салонам красоты, фитнес-центрам, развлекательным учреждениям. Обязательно носить маски и перчатки на работе, в магазинах, в общественном транспорте, в такси, иначе штраф до 5 тысяч рублей. Требуется соблюдать социальную дистанцию не меньше 1,5 метров. Компании и ИП обязаны каждые две недели за свой счет тестировать не меньше 10% работников. По мере ослабления карантина, но не раньше начала лета, откроются: сначала розница и услуги с небольшими помещениями; затем розница покрупнее; последними гостиницы и общепит. Московская область Продлен до 31 мая Да (только для передвижения на транспорте) Работа предприятий ограничена до 18 мая. Обязательно носить маски и перчатки на работе, в магазинах, в общественном транспорте, в такси. Санкт-Петербург Действует Нет С 12 мая разрешено начать работу организациям и ИП кроме тех, кто ограничен постановлением правительства города №121. До 18 мая или до дня открытия они обязаны утвердить стандарт безопасности по базовой форме. Пока закрыты заведения общепита, фитнес-центры, бассейны, развлекательные заведения, приостановлена розничная торговля (кроме товаров первой необходимости) и очное оказание услуг. Маски и перчатки обязательны в общественных местах, в магазинах, в общественном транспорте, в такси. Ленинградская область Действует Нет Сейчас могут работать промышленность, стройки, сельское хозяйства. Ограничения затрагивают примерно 27% предприятий, в основном малый и средний бизнес, ИП, сферу услуг. В ближайшее время в отдельных районах планируется ослабиить ограничения для субъектов МСП. При соблюдении масочного режима и норм Роспотребнадзора смогут открыться магазины одежды, электроники, точки по ремонту обуви, часов, аппаратуры, но с обязательным соблюдением масочного режима. Маски и перчатки обязательны в отдельных районах в общественных местах, в магазинах, в общественном транспорте, в такси.

Таблица постоянно обновляется.