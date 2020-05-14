Сбербанк опроверг сообщения о том, что он требует 33 документа для оформления зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».

Для получения такого кредита нужно максимум десять документов, а для компаний, выплачивающих зарплату сотрудникам через Сбербанк, — ни одного, сообщили в пресс-службе банка. Ранее о таком требовании в Facebook рассказала предпринимательница из Санкт-Петербурга, поясняет РБК.

Речь идет о совладелице предприятия «Север-Метрополь» (производит и продает кондитерские изделия). На своей странице в Facebook она написала, что Сбербанк уже месяц мучает списком необходимых документов из 32 пунктов (на приведенной в сообщении фотографии их 33), чтобы получить возвратный кредит из расчета 1 МРОТ на 1 сотрудника.

📌 Реклама Отключить

В пресс-службе Сбербанка на это ответили, что для тех компаний, которые не обслуживаются «активно» в этой финансовой организации, процедура действительно удлиняется, поскольку «необходимо провести все банковские процедуры андеррайтинга». Однако там указали, что в связи с непростой ситуацией существует упрощенная технология получения кредита, узнать о которой можно в ходе консультации.

«Пакет документов может составлять максимум десять наименований в зависимости от организационно-правовой формы организации, а в большинстве случаев меньше», — объяснили в Сбербанке.

В банке также сообщили, что по данной госпрограмме на текущий момент им уже получены заявки на выдачу кредитов на зарплаты под 0% на сумму 42 млрд руб. Кредиты на сумму 21,2 млрд руб. одобрены.

В Сбербанке уточнили, что для зарплатных клиентов подобный кредит является предодобренным. Им для получения денег достаточно только нажать специальную кнопку в интернет-банкинге.