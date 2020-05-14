План по развитию экономики должен обеспечить новое качество роста. Так сказал Путин

Путин сказал, что готовящийся план развития экономики должен обеспечить восстановление деловой жизни и новое качество роста, в том числе за счёт структурных изменений.
«Как вы знаете, сейчас идет подготовка плана по долгосрочному развитию экономики. Его важнейшая задача – не просто обеспечить восстановление деловой жизни, а обеспечить новое качество роста, в том числе за счёт глубоких структурных изменений, форсированного технологического развития во всех сферах», – сказал он.
Сказано это было по итогам совещания по развитию генетических технологий.
Любопытно еще одно высказывание:
«Мы хорошо понимаем, какой огромной силой обладают генетические технологии. Поэтому необходимо выстроить систему контроля за их использованием. Вместе с участниками программы найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики. Прошу из этого и исходить».
Подробная стенограмма есть на сайте Кремлин.ру.