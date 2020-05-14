После всех удержаний из зарплаты или пенсии у человека должен оставаться прожиточный минимум: проект

Статью 138 ТК, регламентирующую ограничение размера удержаний из заработной платы, хотят изменить.

Соответствующие поправки содержатся в законопроекте № 956528-7.

Планируется дополнить ст. 138 ТК следующей нормой:

Удержания из заработной платы работника в соответствии с частями первой — третьей настоящей статьи осуществляются с соблюдением требования о том, что работник не может быть лишен права распоряжаться заработной платой в размере величины прожиточного минимума за месяц в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

📌 Реклама Отключить

Одновременно с этим проектом внесен еще один — № 956530-7 с поправками в ряд законов в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.

Цель поправок — недопустимость обращения взыскания на ежемесячные доходы, необходимые для существования должника-гражданина. Прожиточный минимум у человека должен оставаться в любом случае. Правило, в том числе распространяется на удержания из пенсий. После всех удержаний у пенсионера должен остаться хотя бы прожиточный минимум.

В пояснительной записке отмечается, что чрезмерно жесткий подход к взысканию долгов может приводить к развитию теневого сектора рынка, что имеет существенно более пагубное влияние на экономику, чем потери отдельных кредиторов.

Осуществление прав и свобод кредитора не должно нарушать права и свободы должника-гражданина, когда в рамках исполнительного производства возникает необходимость обращения взыскания на его имущество и доходы, с тем чтобы не умалялось достоинство личности и не нарушались социально-экономические права гражданина.

📌 Реклама Отключить

Вступление закона в силу — через 1,5 года после дня его официального опубликования. Такой длительный период необходим для адаптации, в том числе в части функционирования программно-аппаратных комплексов, системных кредиторов.

Авторы проектов — депутаты от «Единой России».