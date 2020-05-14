В России остановлен рост числа заболевших. Так считает глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора сообщила об остановке роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в России.
«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный», – сказала Попова.
За последние сутки в России выявлено 9974 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 4049 (40,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 5527 человек
Использованы материалы «ТАСС».