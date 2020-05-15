Клерк.Ру

Кадровые приказы и трудовые договоры будут электронными. Пока в порядке эксперимента

В России объявлен старт эксперимента по электронному кадровому документообороту.

Эксперимент проводится с 5 мая 2020 года по 31 марта 2021 года включительно.

Минтруд разработал Положение о порядке проведения эксперимента. Его текст опубликован на федеральном портале.

Проект содержит рекомендации работодателям — добровольным участникам эксперимента по его организации в компаниях.

Отмечается, что реализация проекта позволит в кратчайшие сроки работодателям-участникам эксперимента организовать удаленный режим работы работников без присутствия их в офисе, а также сократить контакты между работниками в связи с их ознакомлением с различными кадровыми документами, заключением дополнительных соглашений к трудовым договорам и т.п.

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Скорейшее проведение эксперимента позволит в более сжатые сроки подготовить поправки в законодательство о возможности использования электронных документов, связанных с работой, всеми работодателями.

Минтруд разработал бланки заявлений работодателя об участии в эксперименте и об отказе в участии.

Эксперимент по кадровому ЭДО будет осуществляться в отношении следующих документов:

  • Заявление
  • Согласие
  • Предложение
  • Соглашение
  • Коллективный договор
  • Обращение
  • Отказ
  • Трудовой договор
  • Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу
  • Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора
  • Требование
  • Приглашение
  • Предупреждение
  • Приказ (распоряжение) работодателя о прекращении трудового договора
  • Просьба
  • Уведомление
  • Сообщение
  • Локальный нормативный акт
  • График отпусков
  • График сменности
  • График работы на вахте
  • Отдельное соглашение к трудовому договору
  • Ознакомление
  • Распоряжение
  • Мотивированный письменный отказ
  • Извещение
  • Договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы
  • Ученический договор
  • Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности
  • Объяснение
  • Обязательство
  • И другие.

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