Кадровые приказы и трудовые договоры будут электронными. Пока в порядке эксперимента

В России объявлен старт эксперимента по электронному кадровому документообороту.

Эксперимент проводится с 5 мая 2020 года по 31 марта 2021 года включительно.

Минтруд разработал Положение о порядке проведения эксперимента. Его текст опубликован на федеральном портале.

Проект содержит рекомендации работодателям — добровольным участникам эксперимента по его организации в компаниях.

Отмечается, что реализация проекта позволит в кратчайшие сроки работодателям-участникам эксперимента организовать удаленный режим работы работников без присутствия их в офисе, а также сократить контакты между работниками в связи с их ознакомлением с различными кадровыми документами, заключением дополнительных соглашений к трудовым договорам и т.п.

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Скорейшее проведение эксперимента позволит в более сжатые сроки подготовить поправки в законодательство о возможности использования электронных документов, связанных с работой, всеми работодателями.

Минтруд разработал бланки заявлений работодателя об участии в эксперименте и об отказе в участии.

Эксперимент по кадровому ЭДО будет осуществляться в отношении следующих документов: