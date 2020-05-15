Кадровые приказы и трудовые договоры будут электронными. Пока в порядке эксперимента

В России объявлен старт эксперимента по электронному кадровому документообороту.
Эксперимент проводится с 5 мая 2020 года по 31 марта 2021 года включительно.
Минтруд разработал Положение о порядке проведения эксперимента. Его текст опубликован на федеральном портале.
Проект содержит рекомендации работодателям — добровольным участникам эксперимента по его организации в компаниях.
Отмечается, что реализация проекта позволит в кратчайшие сроки работодателям-участникам эксперимента организовать удаленный режим работы работников без присутствия их в офисе, а также сократить контакты между работниками в связи с их ознакомлением с различными кадровыми документами, заключением дополнительных соглашений к трудовым договорам и т.п.
Скорейшее проведение эксперимента позволит в более сжатые сроки подготовить поправки в законодательство о возможности использования электронных документов, связанных с работой, всеми работодателями.
Минтруд разработал бланки заявлений работодателя об участии в эксперименте и об отказе в участии.
Эксперимент по кадровому ЭДО будет осуществляться в отношении следующих документов:
- Заявление
- Согласие
- Предложение
- Соглашение
- Коллективный договор
- Обращение
- Отказ
- Трудовой договор
- Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу
- Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора
- Требование
- Приглашение
- Предупреждение
- Приказ (распоряжение) работодателя о прекращении трудового договора
- Просьба
- Уведомление
- Сообщение
- Локальный нормативный акт
- График отпусков
- График сменности
- График работы на вахте
- Отдельное соглашение к трудовому договору
- Ознакомление
- Распоряжение
- Мотивированный письменный отказ
- Извещение
- Договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы
- Ученический договор
- Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности
- Объяснение
- Обязательство
- И другие.