ФНС добавила в реестр МСП опоздавших со среднесписочной. Теперь им дадут субсидии?

В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства были дополнительно внесены сведения о 69 тыс. предприятий МСП: 18 тыс. юридических лиц и 51 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Данные налогоплательщики с опозданием, но представили отчетность и сведения о среднесписочной численности работников за 2018 год до 1 апреля 2020 года. Это позволило определить их статус для включения в реестр.

В августе 2019 года указанные субъекты не были внесены в реестр МСП по причине отсутствия отчетности за 2018 год по состоянию на 1 июля 2019 года.

Наличие сведений о компании в реестре субъектов МСП является одним из условий для получения субсидий и других мер поддержки для предприятий, которые работают в отраслях, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

По материалам с сайта ФНС.