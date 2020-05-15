Клерк.Ру

Предлагают ввести пособие на маски и перчатки. Понадобится 100500 справок?

Национальный родительский  комитет предлагает Правительству ввести пособие для приобретения масок и перчаток.

«В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии. Его размер должен рассчитываться с учётом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчёта минимум одна маска в день... Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии», — сказано в тексте обращения НРК,

В исключительных случаях пособие можно заменить на бесплатную выдачу определённого количества масок и перчаток, необходимых гражданам, отметила председатель НРК Ирина Волынец (по материалам RT).

Чтобы в России получить любое пособие, необходимо собрать кучу справок. С работы, со службы занятости, опционально от врачей, и пр. 

Другой вопрос. Если это просто деньги, кто мешает потратить их на что-то другое, а не на маски и перчатки. Не проще ли их просто раздавать нуждающимся?

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