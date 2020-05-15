60% работающих на удаленке недовольны. ВЦИОМ провел опрос

По результатам исследования ВЦИОМ, доля работающих на удаленке возросла в восемь раз. 60% опрошенных недовольны.

«Распространение коронавируса активизировало переход россиян на удаленный режим работы: до пандемии так трудились только 2% опрошенных, а перешли к нему полностью или частично уже 16%», – отмечают авторы исследования.

Среди перешедших на удаленную работу респондентов 60% оценивают свой опыт отрицательно, а 36% – положительно.

Среди плюсов удаленки отмечают то, что не нужно тратиться на дорогу. Среди минусов – нет прямого контакта с людьми.

Основные категории работников на удаленке – специалисты с высшим образованием, работающие в бюджетной сфере – 60%, в том числе 47% перешли на удаленку полностью, а 13% – частично.

Треть россиян работают в тех же условиях, что и до карантина.

Использованы материалы «ТАСС».