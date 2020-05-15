Не забудьте сдать уведомление о контролируемых сделках. Если они у вас были

Организации и физлица обязаны уведомить о совершенных в календарном году контролируемых сделках не позднее 20 мая 2020 года. Об этом напоминают налоговики Приморского края.

Критерии отнесения сделок к контролируемым содержатся в статье 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации.

Обратите внимание, что с 1 января 2018 года из перечня офшорных зон, утвержденного приказом Минфина России от 13 ноября 2007 года № 108н, исключён Специальный административный район Гонконг (Сянган) Китайской Народной Республики.

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Таким образом, сделки, совершенные с резидентами Гонконга в 2019 году, не подпадают под критерий признания их контролируемыми, указанный в подпункте 3 пункта 1 статьи 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации. Если иные основания отнесения сделок с резидентами Гонконга отсутствуют (например, российское лицо не взаимозависимо с резидентом Гонконга), такие сделки не подлежат отражению в уведомлении за 2019 год.

С 2019 года сделки с иностранными взаимозависимыми лицами признаются контролируемыми, если сумма сделок за календарный год превышает 60 миллионов рублей (вне зависимости от даты заключения договора).

В связи с этим с 2019 года сделки с иностранными взаимозависимыми лицами указываются в уведомлении, если их суммарный объём превышает 60 миллионов рублей по каждому иностранному контрагенту.

В свою очередь сделки с иностранными взаимозависимыми лицами по предоставлению и получению беспроцентных займов с 2019 года в уведомлениях не отражаются.

В случае заключения в 2019 году договора процентного займа в уведомление включается только сумма процентов (если она превышает 60 миллионов рублей). Сведения о предоставлении самого займа и предоставленная сумма займа отдельно в уведомлении в разделах 1А и 1Б отражению не подлежат.

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За непредставление уведомления о контролируемых сделках, за представление уведомления с нарушением срока, а также за представление уведомления, содержащего недостоверные сведения, статьёй 129.4 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена налоговая ответственность в виде взыскания штрафа в размере 5 тысяч рублей.