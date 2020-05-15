Нейроинтерфейсы, вживляемые цифровые устройства, нанороботы. И все это – Москва в 2030 году

На сайте Правительства Москвы выложена концепция развития до 2030 года под названием «Умный город».

На 101 странице красиво расписано, какой будет Москва к 2030 году.

Тут и робохирургия, и нейроинтерфейсы, и вживляемые цифровые устройства. И даже нанороботы.

Вживляемые устройства – и причем тут чипизация? Недавно признали материал о чипизации фейком. Но там было совсем о другом, так что все в порядке.

А вот еще:

Интересно, а свой мозг в робота можно будет установить? Прямо предпосылки к вечной жизни.

Много ли человек это оставит без работы? И не будут ли угонять этот беспилотный транспорт?

Данную концепцию можно скачать по ссылке.

Все, конечно красиво и здорово, если бы не одно но. Вспоминается проект «УЭК», который стоил 150-170 миллиардов рублей:

Универсальная электронная карта (УЭК) – российская пластиковая карта, объединяющая в себе идентификационное и платёжное средство.

Была введена с 1 января 2013 года, выпуск и выдача карт прекращены с 1 января 2017 года. Приём заявлений на выпуск УЭК, в том числе на выпуск дубликатов, прекращен во всех субъектах Российской Федерации. С 2010 по 2016 годы было выпущено около 700 тысяч карт, убыток компании АО «УЭК» составил более 3 млрд рублей (материалы из «Википедии»).

Судя по размаху, этот проект будет гораздо дороже. Вот только будет ли он реализован?