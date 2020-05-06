Лабораторное происхождение коронавируса — официальный фейк. Причем тут Никита Михалков

Генпрокуратура признала фейком распространяющиеся в интернете сообщения об искусственном создании коронавируса, сообщил ТАСС.

Прокуратурой Москвы в социальной сети «Одноклассники» и на портале YouTube найдены видеоролики, в которых утверждается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации.

«В указанном материале содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

📌 Реклама Отключить

В ведомстве пояснили, что ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством РФ, ни другими официальными органами власти России не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции. В связи с этим Генпрокуратура требует ограничить доступ к сайтам, где размещена эта информация.

Под ограничения могут попасть сайты, размещавшие программу Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». В прошедшую пятницу на телеканале «Россия 24» прошла передача, в которой Михалков заявил, что с помощью чипов Гейтс собирается контролировать и постепенно сокращать население Земли. И делаться это будет с помощью вакцины от коронавируса, который и был создан для этой цели. Причина — людей на планете слишком много, ресурсов мало, а значит, нужно действовать. Программа была снята с повторов на телеканале «Россия 24».