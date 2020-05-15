ГАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю из-за падения спроса

Горьковский автозавод с июня переходит на четырехдневный режим работы на полгода из-за падения объема заказа.

Также в качестве вынужденной меры с 22 июня по 5 июля ГАЗ приостановит производство, сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы, ГАЗ также не исключает дальнейшее сокращение работы конвейеров в зависимости от объема заказа и ситуации с санкциями, действующими до 22 июля.

«Из-за санкций ГАЗ уже более двух лет несет критическую нагрузку и не имеет резервов для того, чтобы нивелировать негативные последствия кризиса, связанного с эпидемией», — подчеркнули в пресс-службе «Группы ГАЗ»

Производство на Горьковском автозаводе было приостановлено с 30 марта по 3 апреля в соответствии с указом президента РФ об объявлении нерабочих дней. С 6 апреля начало работать заготовительное производство ГАЗа. Основные производства предприятия возобновили работу 13 апреля. Однако уже с 20 апреля Горьковский автозавод перешел на четырехдневный режим работы из-за падения спроса на коммерческий транспорт. Горьковский автозавод также приостанавливал производство с 1 по 11 мая.