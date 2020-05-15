Роспотребнадзор предложил прекратить плановые проверки бизнеса

Роспотребнадзор предложил прекратить с 2021 года плановые проверки бизнеса в сфере защиты прав потребителей.

Проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, плановые проверки изготовителей, в том числе продавцов, импортёров, владельцев агрегаторов информации о товарах и услугах, не проводятся. В качестве альтернативы Роспотребнадзор будет проводить, в частности, внеплановые документарные и выездные проверки, контрольные закупки, говорится в пояснительной записке.

При этом внеплановые проверки, которые могут проводится в соответствии с законодательством, отменены не будут.