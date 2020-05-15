Депутаты от «Единой России» предложили отложить ввод обязательной маркировки

Необходимо перенести сроки введения обязательной маркировки для тех групп товаров, для которых её введение предусматривалось в 2020 году.

Такое предложение содержится в общенациональном плане действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, который подготовила депутатская фракция «Единая Россия». Документ отправлен секретарю Генсовета партии Андрею Турчаку.

В этом же документе предлагается разработать единую цифровую платформу, где будет размещаться вся информация о мерах поддержки МСП. Также парламентарии считают необходимым усовершенствовать систему госзакупок — они подчеркивают, что для бизнеса сегодня чрезвычайно важны гибкость, конкурентность процедур и отсутствие коррупционных рисков.