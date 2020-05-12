Удаленную работу более тщательно пропишут в ТК

Власти готовят поправки в Трудовой кодекс, которые касаются норм удаленной работы.

В частности, предлагается отрегулировать нормированность рабочего дня на удаленной работе. Его продолжительность, согласно законопроекту, не должна превышать восьми часов, как и трудовое время в офлайн-режиме.

Между тем не все эксперты считают это целесообразным.

Необходимость прописывать рабочие графики в трудовом кодексе — вопрос спорный, считает член генерального совета Партии Роста, общественный омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. По его мнению, не следует забывать о трудовых договорах, в которых указываются все условия, в том числе часы работы.

«Работодателям и сотрудникам нужно максимально внимательно относиться к нюансам работы на удаленном режиме. Следует зафиксировать, как ставятся задачи, какие средства связи используются, какие отчеты предоставляются. Чем подробнее это будет описано в трудовом договоре, тем меньше будет поводов для разногласий», — считает Дмитрий Порочкин.

О том, кто и что хочет поменять в ТК, ранее в своем блоге на нашем сайте писала компания Scloud.