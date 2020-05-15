Люди стали меньше копить

В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей, следует из годового отчета Банка России.

При этом денежные доходы россиян выросли на 6,2% и составили почти 62 трлн рублей против 58,5 трлн годом ранее, пишут «Известия». Как следует из документа, эти средства граждане получили в виде оплаты труда, социальных выплат, доходов от собственности и вложений во вклады, ценные бумаги и т.п. При этом в прошлом году россияне потратили практически всё, что им удалось заработать.

Самые большие траты пришлись на потребительские цели, доля которых в доходах увеличилась с 80,7% до 81,3%. Также рост наблюдался и в категории обязательных платежей. Их доля в доходах увеличилась по сравнению с 2018-м с 12,4% до 12,9%. В итоге нарастить сбережения россиянам не удалось: в 2019-м они отложили на черный день почти на 400 млрд рублей меньше, чем годом ранее.

Добавим, что по оценкам экспертов прирост сбережений по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом может сократиться на 30–40%, до уровня 1,3–1,5 трлн рублей.