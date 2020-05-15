Кстати, еще нужно будет проголосовать по поправкам в Конституцию. Летом. Но, по обстоятельствам

Возможно, голосование по поправкам в Конституцию назначат летом. Если будет благоприятная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
«Пока сроки голосования по Конституции не определены, там есть определенный регламент, когда, в какие сроки могут быть назначены. И все зависит от ситуации с коронавирусной инфекцией. Если мы сегодня увидим снижение заболеваемости, тяжелых больных, наверное, эти сроки будут назначены. Возможно, даже летом еще. Но сейчас о более конкретных сроках сложно говорить. Мы ждем сами этой информации от администрации президента, пока эти сроки не обозначены», – сказал полпред Президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов
Изначально голосование должно было состояться 22 апреля. Но распространение болезни внесло свои коррективы.
Использованы материалы «Интерфакс».