Врачам по 80 000, медсестрам по 50 000, санитаркам по 25 000. Независимо от времени

Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения в рамках поручения Президента утвердило Правительство – Распоряжение №1274-р от 15.05.2020.

Из предыдущего Распоряжения кабмина исключаются слова «за фактически отработанное время».

По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи – сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге (Распоряжение №678 от 15.05.2020).

Напомним, 15 мая Президент раскритиковал регионы за канитель с выплатами медикам. Он напомним, что давал поручение выплатить медработникам деньги, а не высчитывать сколько часов и минут они контактировали с зараженными пациентами.

Как сообщается на сайте кабмина, врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсёстры – по 50 тыс. рублей, младший медперсонал – по 25 тыс. рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсёстрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тыс. рублей в месяц.

Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь.