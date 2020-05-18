ФНС дала пояснения по сроку уплаты НДФЛ работающими и неработающими фирмами

Постановлением Правительства от 02.04.2020 № 409 не предусмотрено продление сроков уплаты налоговыми агентами сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных в случае выплаты налогоплательщику доходов.

Об этом напоминает ФНС в письме № БС-4-11/6944@ от 24.04.2020.

В последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход в виде оплаты труда, налоговым агентом производится исчисление сумм НДФЛ. До истечения месяца доход в виде оплаты труда не может считаться полученным налогоплательщиком. Удержание суммы НДФЛ производится из доходов при их фактической выплате после окончания месяца, за который сумма налога была исчислена.

Перечислить налог надо не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику зарплаты.

В своем письме ФНС напоминает, что с 30.03 по 30.04 были объявлены нерабочие дни.

📌 Реклама Отключить

При этом в пункте 2 Указа Президента от 25.03.2020 № 206 и в пункте 4 Указа от 02.04.2020 № 239 перечислены организации, на которые положения данных указов в части установления нерабочих дней не распространяются.

К таким организациям, например, относятся непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, и иные.

В этой связи срок уплаты налоговыми агентами (за исключением организаций, на которых действие Указов о нерабочих днях не распространяется) сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных у налогоплательщика при их фактической выплате, приходящийся на дату с 30.03.2020 по 30.04.2020 включительно, а также с учетом праздничных и выходных дней в 2020 году, переносится на 06.05.2020.