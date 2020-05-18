При реализации медицинских изделий для борьбы с коронавирусом можно применять НДС 10 %

Отсутствие регистрационного удостоверения не помешает применению ставки НДС 10 % при реализации медицинских изделий, предназначенных для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает ФНС в письме № СД-4-3/6930@ от 23.04.2020.

В ведомстве напомнили, что согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 164 НК налоговая ставка НДС 10 % применяется в отношении операций по реализации медицинских изделий при представлении в налоговый орган регистрационного удостоверения медицинского изделия.

Перечень кодов медицинских товаров, облагаемых НДС 10 %, утвержден постановлением Правительства от 15.09.2008 № 688.

При этом постановление Правительства от 03.04.2020 № 430 разрешает реализацию не зарегистрированных в РФ медицинских изделий одноразового использования по перечню, предусмотренному приложением к данному документу.

Поэтому такие изделия, если они есть в перечне Постановления № 688, можно облагать НДС 10 %.