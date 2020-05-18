При приеме и увольнении СЗВ-ТД сдаем на следующий день, при переводе – как всегда до 15 числа

Теперь сведения по форме СЗВ-ТД страхователи обязаны представлять в случаях приёма и увольнения сотрудников не позднее рабочего дня, следующего за днём издания соответствующего приказа.

При этом сроки сдачи СЗВ-ТД не изменяются в следующих случаях:

перевод на другую постоянную работу;

подача зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ (т.е. ведение трудовой книжки в бумажном виде);

подача зарегистрированным лицом заявления о предоставлении страхователем ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ (т.е. ведения учёта сведений в электронном виде);

изменение наименования страхователя;

установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации (заполняется с указанием разрядов, классов или иных категорий этих профессий, специальностей или уровней квалификации (класс, категория, классный чин и тому подобное));

лишение права в соответствии с приговором суда занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

В данных случаях сведения по форме СЗВ-ТД должны быть представлены в ПФР не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место названные кадровые мероприятия.