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При приеме и увольнении СЗВ-ТД сдаем на следующий день, при переводе – как всегда до 15 числа

Теперь сведения по форме СЗВ-ТД страхователи обязаны представлять в случаях приёма и увольнения сотрудников не позднее рабочего дня, следующего за днём издания соответствующего приказа.

При этом сроки сдачи СЗВ-ТД не изменяются в следующих случаях:

  • перевод на другую постоянную работу;
  • подача зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ (т.е. ведение трудовой книжки в бумажном виде);
  • подача зарегистрированным лицом заявления о предоставлении страхователем ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ (т.е. ведения учёта сведений в электронном виде);
  • изменение наименования страхователя;
  • установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации (заполняется с указанием разрядов, классов или иных категорий этих профессий, специальностей или уровней квалификации (класс, категория, классный чин и тому подобное));
  • лишение права в соответствии с приговором суда занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
В данных случаях сведения по форме СЗВ-ТД должны быть представлены в ПФР не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место названные кадровые мероприятия.

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ПФР по Санкт-Петербургу рекомендует страхователям перейти на представление отчетов дистанционно (бесконтактным способом) в электронном виде по ТКС.

Для этого нужно заключить с УПФР соглашение об обмене электронными документами в системе ЭДО ПФР.

Страхователи, не подключённые к ЭДО ПФР, могут представлять СЗВ-ТД через «Кабинет страхователя», размещённый на сайте ПФР.

При этом следует иметь в виду, что представление страхователем сведений по форме СЗВ-ТД через «Кабинет страхователя» возможно при одновременном соблюдении двух условий:

  • страхователь прошел регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) как юрлицо;
  • наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

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