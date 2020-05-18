Как правильно сбросить долговое бремя. Эксперт советует

Население нашей страны и до эпидемии было закредитовано. Сейчас же масштабы только выросли. Эксперт дает советы, как правильно избавляться от долгового бремени.

«Если кредитов несколько, выпишите их по порядку от самого маленького до самого большого. Направьте все усилия на досрочное погашение первого, самого маленького кредита. Откладывайте каждую лишнюю копеечку на его погашение, а по остальным кредитам продолжайте вносить минимальные платежи. Погасив первую задолженность, переходите ко второй. Направляйте на ее погашение дополнительно сумму, которая раньше уходила на погашение первой задолженности, а сейчас высвободилась», – рассказала Елена Кисмина, эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности.

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Она считает, что при таком подходе будет виден результат и будет мотивация двигаться дальше. Правда, тут стоит отметить, что необходим достаточный доход, чтобы суметь вносить хотя бы минимальные платежи. Когда как в условиях эпидемии многие лишились постоянных доходов вообще.

Другой вариант - рефинансирование, которое предлагают разные банки, в том числе и по кредитам других банков.

«Заявки необходимо разослать в несколько банков, а после получения ответа рассчитать стоимость альтернативных кредитов, учитывая страховки, комиссии и прочие траты, и сопоставить эту сумму с расходами, которые вы будете нести», – считает эксперт.

Рефинансирование – это, по сути, новый кредит. Он дает некоторую передышку, уменьшая ежемесячный платеж. Но срок кредита может сильно вырасти. И, опять-таки, без подтвержденного дохода банк новый кредит не одобрит.

Еще один вариант – ипотечные каникулы. На «Клерке» недавно писали про FAQ от ЦБ по получению ипотечных каникул физиками.

«Максимальная сумма кредита не может превышать 15 миллионов рублей. Ипотечные каникулы действуют в течение шести месяцев, в период которых заемщик либо платит меньшую сумму платежей, либо не платит совсем», – добавила Кисмина.

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Правда, их еще нужно заслужить. Кредитные каникулы можно получить по ипотечному, потребительскому кредиту, автокредиту или кредитной карте. Предоставляются они сроком до шести месяцев в случае снижения дохода на 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

«Плюсом кредитных каникул является освобождение от кредитного бремени здесь и сейчас. На полгода можно не платить по кредиту и не испытывать на себе штрафных санкций за это. В целом, применение практики кредитных каникул удорожает кредит и увеличивает долговое бремя. Воспользоваться правом на кредитные каникулы, целесообразно только в ситуации крайне тяжелого финансового состояния», – заключила эксперт.

Эксперт не говорила про процедуру личного банкротства, хотя она также может помочь в избавлении от долгового бремени. Но это на самый крайний случай, когда остальные способы либо исчерпаны, либо не подходят к конкретному случаю.

По материалам «РИА Новости».