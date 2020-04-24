FAQ от ЦБ по кредитным каникулам и по кредитам в период эпидемии для «физиков»

Центробанк дал ответы по кредитным каникулам и вообще по кредитам в период эпидемии.

Что делать, если нет возможности добраться до банкомата или приехать в офис для внесения платежа по кредиту?

Связаться с банком по телефону, который он указал в договоре. Еще он иногда указан на оборотной стороне банковской карты. А еще, крайне советуют переходить на цифровые способы оплаты. К примеру, мобильные банки.

Работу потерял, кредит платить нечем, что делать?

Обратиться к кредиторам и попробовать реструктуризировать задолженность. А если этого не получается (и не всегда получится, это же новый кредит, для которого нужно подтверждать доходы, которых нет), то можно воспользоваться кредитными каникулами.

Кредиторы не вправе отказывать в предоставлении льготного периода по заявлению заемщика, если оно соответствует всем условиям и требованиям, установленным законом.

Услуга должна предоставляться бесплатно, без взимания каких-либо комиссий.

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Брал кредит в иностранной валюте. Хочу переоформить его в рублевый.

Если вы брали кредит в иностранной валюте, то помимо просьбы о реструктуризации долга вы также можете обратиться в банк свалюту кредитования на российские рубли.

Кто может воспользоваться кредитными каникулами по новым правилам?

Граждане могут подать требование о предоставлении льготного периода по платежам (кредитные каникулы), если их доходы за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году.

Среднемесячный доход считается по методике, утвержденной ПП от 3 апреля 2020 года №436.

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При этом, такое право дается только раз в год, поэтому ЦБ рекомендует не спешить его применять, если есть возможность платить долг, оставив на случай действительно нужный.

Какие документы понадобятся?

Документами, подтверждающими снижение дохода, могут быть не только справка из налоговой инспекции, но и справка о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист и другие документы. Если не понимаете, какие именно документы ожидает кредитор, стоит обратиться с этим вопросом к самому кредитору.

Подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком кредитору в течение 90 дней после подачи заявления.

Банк при этом может потребовать дополнительные документы.

Дадут ли кредитные каникулы, если банк запрашивает дополнительные документы, а на их сбор нужно время?

Мы решили, что вот этот момент крайне важно выделить.

Если заемщик в течение 10 дней после подачи заявления на кредитные каникулы не получил ни подтверждения, ни отказа от кредитора, льготный период считается наступившим. При этом он отсчитывается от даты подачи заявления (если заемщик не выбрал иную дату). Однако если при проверке подтверждающих документов кредитор обнаружит несоответствие жизненных обстоятельств заемщика установленным законом критериям, отсрочка может быть отменена, а заемщику придется возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку (штрафы, пени). При этом заемщик может оспорить это решение в суде.

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Могут ли мне отказать в кредитных каникулах? И что за это будет?

Если при проверке подтверждающих документов выяснится, что заемщик не соответствует установленным критериям, отсрочка будет отменена, а заемщику придется возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку (штрафы, пени).

Кроме того, информация о просрочке будет направлена в бюро кредитных историй, что негативно повлияет на возможность получить кредит или заем в будущем.

А может ли банк сам проверить мой доход?

Может. К примеру, если в этом банке у вашей компании зарплатный проект. И тут ЦБ рекомендует банкам сразу оповещать заемщиков, что их доход упал на недостаточную величину, чтобы можно было претендовать на каникулы.

Если не смогу собрать документы за 90 дней по уважительной причине?

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Если у вас возникли объективные трудности со сбором запрошенных кредитором подтверждающих документов, сообщите об этом кредитору и получите дополнительно 30 дней для их сбора и направления.

Сколько раз и на какой срок можно получить кредитные каникулы?

Продолжительность льготного периода зависит от потребностей заемщика, но не может быть более 6 месяцев.

По одному кредиту (займу) льготный период предоставляется только один раз.

А если несколько кредитов, можно получить льготный период по каждому?

Закон не ограничивает число кредитных договоров, по которым может быть предоставлен льготный период (отсрочка до 6 месяцев).

Пакет документов, подтверждающих неспособность заемщика обслуживать кредиты, может быть одним и тем же во всех случаях.

Когда начинается отсчет срока по кредитным каникулам?

Заемщик может самостоятельно определить дату начала льготного периода.

Дата начала льготного периода может быть:

для задолженности по кредитным картам – любая с момента обращения в банк с требованием о каникулах;

для потребительских кредитов – в том числе на 14 дней раньше даты обращения с требованием к кредитору (например, вы подаете заявление 14 июня, тогда вы можете указать в нем дату начала каникул – с 1 июня);

для ипотечных кредитов – в том числе на 30 дней раньше даты обращения с требованием к кредитору.

До какой даты можно просить кредитные каникулы?

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Заемщики могут обратиться с требованием о кредитных каникулах до 30 сентября 2020 года, однако Правительство, при необходимости, может продлить этот срок.

Как узнать, что кредитные каникулы дали?

Кредитор обязан рассматривать требование заемщика о каникулах. И после этого сообщить заемщику о начале льготного периода по кредиту или займу.

Будут ли штрафы, пени, неустойки за просрочку по платежам во время каникул?

В течение льготного периода кредитор не имеет права начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за просроченные платежи или обращать взыскание на предмет залога (ипотеки).

При этом, заемщик имеет право в любой момент прекратить действие льготного периода, сообщив об этом кредитору.

Как кредитные каникулы могут повлиять на кредитную историю?

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По реструктурированным кредитам, кредитным каникулам Банк России предоставляет кредитным организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика.

Для заемщика это означает, что такая реструктуризация не отразится негативным образом на его кредитной истории и поможет сохранить его статус надежного заемщика.

Начисляются ли проценты в льготный период?

А вот тут-то, что называется, собака-то и порылась. Льготный период

По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга (или задолженности по карте) начисляются проценты по льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), которую рассчитывает Банк России и которая была актуальна на дату направления заемщиком требования кредитору.

По ипотечным кредитам – начисляются проценты по ставке, установленной в договоре ипотеки.

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ЦБ крайне рекомендует платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода. Эти платежи будут направляться на

Как нужно платить по кредитам после того, как каникулы закончатся?

Начисленные за льготный период проценты должны быть выплачены заемщиком в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. Первый платеж – через 30 дней после истечения льготного периода. Сумма долга по кредитной карте после окончания льготного периода обслуживается в соответствии с условиями банка, в котором вы брали кредит.

Потребительский кредит

Начисленные за льготный период проценты, а также просроченные проценты, пени и штрафы, образовавшиеся до начала льготного периода, выплачиваются заемщиком кредитору после завершения погашения потребительского кредита ежемесячными платежами, величина которых не может превышать размер вашего ежемесячного платежа (для фиксированного платежа).

Ипотечный кредит

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Не выплаченные во время льготного периода платежи по основному долгу и процентам должны быть выплачены заемщиком после погашения ипотечного кредита ежемесячными платежами, величина которых не может превышать размер вашего ежемесячного платежа (для фиксированного платежа).

Могу ли я воспользоваться кредитными каникулами, если в прошлом году уже воспользовался ипотечными каникулами?

Можете. Если вы воспользовались правом на кредитные каникулы по новому закону, это не ограничивает ваше право на отсрочку по платежам в соответствии с законом об ипотечных каникулах, принятым в 2019 году, и наоборот.

Что делать, если сумма кредита выше, чем максимально установленная для получения каникул?

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А вот тут ЦБ рекомендует обратиться в свой банк и попытаться договориться о реструктуризации: отсрочке платежей, уменьшении суммы платежей и т.п.

А если сумма ипотечного кредита выше, чем максимально разрешенная для каникул?

В публикации использованы материалы с сайта ЦБ.