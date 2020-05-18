Банки просят власти разобраться с защитой алиментов от взыскания по долгам

С 1 июня банки обязаны фильтровать денежные поступления на счета клиентов, чтобы защитить социальные выплаты от взыскания по долгам. Но банки сомневаются, что смогут корректно отслеживать алименты, с которых по закону нельзя взыскивать долги.

В расчетных документах ввели специальную маркировку видов доходов гражданина (код для каждого вида определяет ЦБ) — это необходимо, чтобы банки при списании средств со счетов должников по исполнительным листам могли учитывать неприкосновенные доходы. Но в новой версии закона содержится серьезный пробел — она не регламентирует выплаты, которые осуществляет физическое лицо в пользу другого физического лица. Об этом проблеме говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) направленном в адрес Минюста и Центробанка, с ним ознакомился РБК.

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По закону принудительное погашение долгов нельзя осуществлять за счет алиментов на детей, которые получает должник. Это могут быть как добровольные выплаты второго родителя, так и выплаты по решению суда.

Банки просят Минюст разъяснить, должны ли сами клиенты маркировать такие платежи и несут ли банки ответственность, если алименты будут списаны по ошибке. Без этого банки не смогут изменить свои внутренние системы, предупреждают в АБР. Ассоциация также просит Минюст не наказывать банки за возможные нарушения правил маркировки в течение трех месяцев после вступления закона в силу.

«Когда физлицо платит алименты самостоятельно, оно не указывает код вида дохода. Максимум клиент может написать сообщение получателю. Так называемый иммунитет клиента от некорректного зачисления и списания средств в счет долга так и не появится»,— сообщил РБК начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.

Жалобы клиентов на некорректные списания не прекратятся, а банки будут подвергаться административной ответственности, считают в кредитных организациях.