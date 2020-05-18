В Москве ограничения снимут не раньше 22 мая. А еще в городе потребность около 4 миллионов масок в сутки

В Москве режим самоизоляции продлится, как минимум, до 22 мая. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

«Говорим с Роспотребнадзором, у них какие-то планы есть, они сейчас их формируют. Но все-таки до 21-22 числа говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», - сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Также он рассказал о количестве вышедших на работу людей с 12 мая:

«По разным оценкам – эксперты называли, в том числе, коллеги наши из экономического комплекса цифры – в районе 0,5 миллиона человека вышли со вторника, с 12-го числа на свои рабочие места» – сказал чиновник.

На вопрос ведущего эфира, представляют ли власти Москвы, сколько нужно масок и перчаток для соблюдения режима, Немерюк сказал следующее: