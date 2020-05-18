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В Москве ограничения снимут не раньше 22 мая. А еще в городе потребность около 4 миллионов масок в сутки

В Москве режим самоизоляции продлится, как минимум, до 22 мая. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

«Говорим с Роспотребнадзором, у них какие-то планы есть, они сейчас их формируют. Но все-таки до 21-22 числа говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», - сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Также он рассказал о количестве вышедших на работу людей с 12 мая:

«По разным оценкам – эксперты называли, в том числе, коллеги наши из экономического комплекса цифры – в районе 0,5 миллиона человека вышли со вторника, с 12-го числа на свои рабочие места» – сказал чиновник.

На вопрос ведущего эфира, представляют ли власти Москвы, сколько нужно масок и перчаток для соблюдения режима, Немерюк сказал следующее:

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«Цифра посчитана. Это порядка 4 миллионов масок. Соответственно, такое же количество перчаток. То есть рекомендованный до 12 числа режим перешел уже в обязательный для тех, кто передвигается на общественном транспорте и приходит в торговые предприятия. И, собственно говоря, основную массу перчаток и масок используют наши врачи, медсестры, обслуживающий персонал больницы, в том числе работники ЖКХ и, скажем так, тех служб, которые связаны с общественным транспортом, полиция, в том числе. И, в том числе, конечно, москвичи. То есть 4 миллиона — это ежедневная потребность Москвы в масках».

С учетом, что маски нужно менять каждые полчаса, на 12 часов понадобится 24 маски на человека. Возьмем для ровного счета 25 масок. Озвученные 4 миллиона делим на 25. Получаем 160 000 человек. При этом, сам господин Немерюк озвучил цифру в 0,5 миллиона человек только с 12 мая. При этом, маски он посчитал и медикам, и полиции, и сотрудникам общественного транспорта и ЖКХ. Что-то не бьются цифры. 

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Или они маски раз в сутки меняют?

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