Пострадавшему малому бизнесу спишут налоги. Чем еще помогут?

На сайте Кремля опубликован ряд поручений Президента в части поддержки малого бизнеса.

В частности, будут списаны подлежащие начислению за 2 квартал 2020 года налоги, авансовые платежи по налогам (за исключением НДС) и страховые взносы (в том числе те, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями).

Этой льготой смогут воспользоваться ИП и организации малого бизнеса, осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО.

Кроме того, ИП из пострадавших отраслей получат право уменьшить взносы на 1 МРОТ.

Самозанятым выделят 1 МРОТ на уплату налога в 2020 году, а налог за 2019 год им вернут.