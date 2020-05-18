Самоизолированным работающим пенсионерам дадут новые больничные

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая.

Принято соответствующее Постановление Правительства № 683 от 15.05.2020.

Выданные им новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт ФСС за весь период в течение 7 календарных дней со дня оформления больничного.

Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц.