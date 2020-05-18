Налогоплательщик не вправе вдаваться в оценку действий налоговиков. А должен конструктивно сотрудничать

Как только власти заговорили о постепенном снижении карантинных мер, налоговики начали приниматься за старое. А именно, рассылать налогоплательщикам сомнительные требования.

Бывший руководитель УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев на своей странице в Facebook выложил очередное требование налоговой. Конечно же, не соответствующее закону.

«ИП является контрагентом налогоплательщика (ООО) у которого проводится ВНП. Налоговики с завидной настойчивостью направляют ИП Требования, не соответствующие НК РФ. Получая об этом от ИП ответы, налоговые инспектора не исправляют свои Требования, а присылают письмо на 5-ти страницах, с гербовой печатью, призывающее к совести налогоплательщика в надежде на взаимопонимание и конструктивную работу, обвиняя при этом в неких "умышленных действиях" Т.е, знание своих прав по НК РФ – трактуется как "умышленные действия"... P.S. у Вас нет прав, только обязанность исполнять любые хотелки налоговой».

А вот так выглядит один из листов Требования с любопытным содержанием:

Вот так вот. Нет времени объяснять, тащи документы!