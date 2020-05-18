Турция разрешает въезд с 20 мая. В лечебных целях. Но россиянам пока это не светит

Турция собралась с 20 мая открыть границы для иностранных граждан, в том числе и для граждан России. Но пока будет доступен только лечебный отдых в этой стране.

Границы страны откроются для граждан 31 государства, включая Грузию, Азербайджан, Украину, а также некоторые страны Европы и Ближнего Востока.

Уточняется, что поначалу будет доступен только оздоровительный отдых.

Турецкие власти намерены опробовать противокоронавирусные меры по приему иностранцев на медицинских туристах. Среди направлений лечения, по которым страна готова принять визитеров, названы ортопедия, онкология, травматология, детская хирургия, кардиология, нейрохирургия, интенсивная терапия и некоторые другие.

Пока въезд иностранцев в Турцию возможен только через аэропорты Стамбула и Анкары, а каждого пациента могут сопровождать два человека. При этом все они должны показать на границе справку об отсутствии коронавируса либо пройти платное тестирование.

Правда, Ассоциация туропероторов России (АТОР) не уверена, что россияне послезавтра смогут воспользоваться возможностью отдохнуть в Турции, поскольку международное авиасообщение, на данный момент, в нашей стране отменено.

Использованы материалы «РИА Новости».