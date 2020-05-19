Активность малого и среднего бизнеса упала до минимума

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле продемонстрировал резкое снижение, достигнув минимальной отметки за всю историю наблюдений, следует из результатов ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research.

Предыдущее минимальное значение было зафиксировано в 2014 году (первый год наблюдений), оно было на пять пунктов выше апрельского результата, пишет РБК.

В апреле резко выросла доля компаний, уволивших часть сотрудников, свидетельствуют результаты исследования. Доля предпринимателей, сокративших штат, составила 35%, еще 31% заявили, что планируют сокращения в ближайшие три месяца. В марте доля предприятий, которые сокращали штаты, составляла 15%.

Майский опрос ЦСР, в котором приняли участие 3,2 тыс.человек, выявил, что трудовые отношения изменились у 33% опрошенных: 23% из них были уволены, 52% сократили зарплаты, 25% отправили в неоплачиваемый отпуск.

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Рекордно низкой отметки достиг и показатель продаж у малого исреднего бизнеса, который фиксирует RSBI. В апреле он составил 22,2 пунктов при 30,6 пунктах в марте. Выручка упала у 78% респондентов, дальнейшего сокращения доходов в ближайшем будущем ожидают 60%. Вместе с тем падение продаж в сегменте малого и среднего бизнеса отмечается с конца прошлого года, следует из материалов исследования.

Сильнее всего пострадали микропредприятия, среди них падение отметили 82% опрошенных. В секторе малого и среднего бизнеса падение составило 74 и 75% соответственно.

Единственный компонент индекса, который остается пока в положительной плоскости, это доступность кредитов для малого и среднего бизнеса. Этот показатель составил в апреле 52,8 пунктов, немного снизившись по сравнению с мартовскими 54,3 пунктами.