Торговые точки малого и среднего бизнеса показывают рост оборота с 11 по 17 мая. На фоне смягчения карантина

Оборот торговых точек малого и среднего бизнеса вырос за неделю с 11 по 17 мая на 10 процентных пунктов на фоне смягчения ограничений в ряде регионов и достиг 60% от начала марта.

Данную аналитику опубликовал оператор онлайн-касс, IT-компания «Эвотор».

Самый высокий прирост вновь заработавших организаций в Ленинградской области. Доля активных предприятий МСБ в регионе выросла до 77,2% (+17,9 п.п.). Торговый оборот малого бизнеса в области приблизился к докризисному уровню – 91% (+11,8 п.п.).

На втором месте по позитивной динамике – Ямало-Ненецкий АО, где доля действующего малого бизнеса выросла до 70,7% от начала марта (+17,2 п.п.). Выручка МСБ достигла 79,4% (+20,8 п.п.).

На третьем месте по приросту – Кировская область, где доля активных предприятий достигла 61,3% (+17,1 п.п.). Оборот малого бизнеса составил 75,3% по сравнению с докризисным периодом (+14,7 п.п.).

В Москве доля работающих предприятий на неделе достигла 30,5% от докризисной (+4,1 п.п. за неделю). Торговый оборот столичного МСБ вырос до 30,4% (+ 9 п.п.).

В Санкт-Петербурге доля работающих торговых точек малого бизнеса выросла до 40% (+4 п.п.). Торговый оборот увеличился до 42,6% (+9,4 п.п.).

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Благодаря смягчению ограничительных мер в ряде регионов, вырос оборот:

стоматологических клиник – до 46,8% (+13,3 п.п.),

салонов красоты ? до 31,4% (+7,7 п.п.),

химчисток – до 56,4% (+20,1 п.п.),

домов быта – до 54,8% (+15 п.п.),

магазинов косметики – до 38,4% (+12,7 п.п.),

одежды – до 33,1% (+12,2 п.п.),

обуви – до 33,5% (+10,3 п.п.),

ювелирных магазинов – до 29,6% (+8,8 п.п.).

Несмотря на пандемию, оборот по некоторым сегментам малого бизнеса на прошлой неделе превысил докризисный уровень. В мае в связи потеплением и началом дачного сезона традиционно растут продажи для ремонта, а также автотоваров и товаров для отдыха. Этот год не стал исключением. Так, выручка магазинов стройматериалов на 25% превысила показатели начала марта, магазинов снаряжения для активных видов отдыха – на 13,5%.

Оборот магазинов освещения, инструментов, товаров для животных, автотоваров на несколько процентов превысил докризисные показатели.

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Пивные магазины после роста выручки на майских праздниках (27 апреля – 3 мая – на 3% и 4-10 мая на 4% по сравнению с началом марта) вернулись к докризисному уровню. Обороты табачных киосков выросли до 95,3% от показателей начала марта (+7,7 п.п.)