Срок подачи заявок малого бизнеса на бюджетные субсидии предложили продлить. И еще определять пострадавших не только по ОКВЭД

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил освободить все компании из пострадавших отраслей (а не только входящие в реестр МСП), от уплаты страховых взносов за II квартал 2020 года, а их сотрудников от уплаты НДФЛ с части заработной платы в размере МРОТ за этот же период.

Такая мера поддержки содержится в обращении, адресованном Президенту.

Кроме того, Титов отметил, что предоставление субсидий на выплату зарплат за апрель и май связано с техническими проблемами.

В удаленных от интернета местах сложно получить специальную анкету, предприниматели делают ошибки в заявках в связи с неосведомленностью.

Учитывая то, что с середины мая по середину июня ФНС планирует досрочно обновить Реестр МСП, а перечень пострадавших отраслей постоянно дополняется, Борис Титов предложил Президенту продлить срок предоставления заявок для получения субсидий за апрель и май до 31 июля 2020 года.

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В третьем блоке письма Уполномоченный в очередной раз упоминает о недостатках определения пострадавших предприятий строго по основному виду деятельности по конкретному набору ОКВЭД. Это отсекает от господдержки большой круг пострадавших предприятий, которые в ней нуждаются.

Титов предложил помимо уже используемого принципа ОКВЭД, рассмотреть критерий снижения выручки. В соответствии с таким подходом поддержку смогли бы получить все предприятия (кроме системообразующих организаций), которые потеряли за март-апрель 2020 года по сравнению с январем-февралем 30% выручки и более. Для подтверждения сокращения доходов бизнес-омбудсмен предложил, помимо информации из онлайн-касс использовать данные о движении по банковским и личным счетам (для ИП), бухгалтерского и налогового учета (где ведется помесячный учет), книг продаж.