Банки предложили ЦБ ввести аналог ОСАГО для ипотечных заемщиков. ЦБ не оценил

Банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке: участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще бóльшими расходами и ростом ставок.

Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам ЦБ Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, о документе пишет РБК.

ЦБ предложил освободить ипотечных заемщиков от оплаты страховок и перенести эти расходы на банки. Регулятор считает, что это повысит прозрачность сделок и доступность ипотеки.

Как отмечается в письме, в АБР поступили отзывы на проект регулятора от 37 банков и подобная активность «отражает революционный характер предлагаемых изменений».

Перенос расходов на оплату страховок в ипотеке обернется ростом реальных затрат заемщиков, считают в АБР. Банкам придется компенсировать издержки за счет повышения ставок по ипотечным продуктам

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&Участники рынка также сомневаются в целесообразности обязательного страхования жизни и здоровья ипотечников: они предвидят, что затраты по наиболее рискованным группам клиентов будут перекладываться на хороших заемщиков.

«Для некоторых категорий заемщиков страхование жизни предлагается с большими коэффициентами, и они, как правило, не страхуются. Это профессиональные спортсмены, которые занимаются экстремальными видами спорта, или очень пожилые клиенты. Если все заемщики должны будут страховаться, значит нужно либо дифференцировать тарифы и усложнять процесс либо ставки поднимутся для всех», — поясняет позицию рынка вице-президент АБР.

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Участники рынка готовы пойти навстречу регулятору, например контролировать корректность продажи и стоимость страховок, говорится в письме АБР. Нести расходы вместо клиентов банки не хотят, но предлагают варианты снижения затрат ипотечных заемщиков. Например — разработку универсальных «коробочных» страховых продуктов и государственное регулирование страховых тарифов по ним «по аналогии с ОСАГО».

В Банке России идею не оценили. «Что касается предложений регулировать тарифы, то пример с ОСАГО как раз показывает издержки подобного подхода. Достаточно вспомнить те проблемы, которые были с доступностью полисов ОСАГО, и низкий уровень гибкости продукта под нужды конкретного клиента», — сообщил представитель ЦБ.