Возраст продажи алкоголя могут поднять до 21 года. А еще запретить продажу снюсов. СФ готовит предложения

СФ рекомендует Правительству поднять минимальный возраст приобретения алкоголя с 18 до 21 года.
«Сенаторы готовят свои предложения в проект постановления по итогам "правительственного часа" [пройдет в среду с участием вице-премьера Татьяны Голиковой]. Одно из них содержит рекомендацию повысить в России до 21 года возраст розничной продажи алкогольной продукции», – рассказал первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский.
По его словам, в условиях пандемии тема здоровья нации «приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет».
Также сенаторы предложат запретить продажу снюсов и курение кальянов в общественных местах. Кроме того, электронные сигареты хотят приравнять к обычным табачным изделиям.
По материалам «РИА Новости».