Налоговиков попросили побыстрее камералить 3-НДФЛ с вычетами

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Быков направил письмо в Минфин с рекомендацией по ускорению процедуры получения гражданами налоговых вычетов по НДФЛ.

В своем обращении депутат попросил поручить ФНС принять необходимые меры, направленные на фактическое сокращение (ускорение) сроков проведения камеральных проверок и принятия решений по их результатам в отношении обращений физических лиц по вопросам получения ими налоговых вычетов по НДФЛ.

«В такой непростой период времени, когда многие люди испытывают финансовые трудности из-за эпидемии коронавирусной инфекции, оперативная работа ФНС с целью скорейшего получения гражданами налоговых вычетов является востребованной и весьма значимой», — подчеркнул Быков.

Минфин направил рекомендации депутата в ФНС.