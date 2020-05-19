В России снова предложили сократить в два раза число депутатов. И совсем сократить Совет Федерации

Владимир Жириновский снова решил что-нибудь предложить. На этот раз, повторив предложение сократить в два раза число депутатов, он предложил еще и убрать Совет Федерации.

Все свои подобные предложения он пишет в Twitter.

Это он предлагал 12 мая:

Видимо, вдохновившись количеством лайков этого твита, и относительно небольшими лайками твитов последующих, лидер ЛДПР решил не только повторить свое предложение, но у качественно его усилить:

Повторим вопрос, который мы уже задавали в прошлый раз: себя самого он к какой половине собирается отнести?